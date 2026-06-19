Economia
Preços dos combustíveis vão descer na próxima semana
Os dados provisórios apontam para uma descida de seis cêntimos na gasolina e de 11 cêntimos no gasóleo.
Estes valores calculados pela Associação dos Revendedores de Combustíveis ainda não têm em conta a variação do preço nos ultimos dias e por isso a queda pode ser ainda mais expressiva.
O barril do Brent, que serve de referência ao mercado europeu, já está abaixo dos 78 dólares.
O barril do Brent, que serve de referência ao mercado europeu, já está abaixo dos 78 dólares.