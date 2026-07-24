Preços dos combustíveis voltam a aumentar para a semana

Os preços dos combustíveis tiveram um forte aumento nos últimos meses, num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.





A estimativa é feita com base nos valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das variações com os valores do fecho do mercado e podem variar de posto para posto.





A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização. A atualização do desconto do ISP também deverá amenizar a subida.





Entretanto, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, pediu à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) um estudo detalhado sobre a formação e a evolução dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento.



O pedido pretende avaliar se os preços de venda ao público têm acompanhado a evolução das cotações internacionais do petróleo, do gasóleo e da gasolina, bem como a rapidez com que os operadores repercutem as subidas e as descidas.



A ERSE, que recebeu o pedido em 15 de julho, dispõe de 20 dias úteis para apresentar a análise. Caso estejam reunidos os pressupostos previstos na lei, a ministra pediu ainda ao regulador que avalie uma eventual proposta de fixação excecional de margens máximas.





O preço do barril de Brent caía hoje 2,04% durante a abertura das bolsas europeias, situando-se nos 98,71 dólares, depois de ter chegado aos 101 dólares durante a madrugada.



O equivalente norte-americano, o West Texas Intermediate (WTI), cedia 1,80% para 90,53 dólares.



Após a décima terceira noite de ataques dos Estados Unidos contra alvos iranianos, o preço do petróleo alivia das subidas registadas na quinta-feira.



C/Lusa

