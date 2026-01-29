Prejuízos de milhões de euros em estufas e culturas agrícolas no Oeste
O mau tempo causou danos em estufas e culturas agrícolas na região Oeste, provocando prejuízos entre 5 e 10 milhões de euros (ME), estimou hoje a Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste (AIHO).
"Temos danos parciais ou totais nos plásticos e estruturas das estudas e culturas instaladas com perca total", sobretudo de tomate, cuja campanha está a começar, afirmou à agência Lusa o presidente da AIHO, Sérgio Ferreira.
"Houve estruturas resistentes até ventos de 150 quilómetros/hora que estão completamente ou parcialmente vergadas", detalhou.
Os produtores de morangos voltaram a ter danos nas estufas desta cultura.
Os prejuízos são estimados entre os 5 milhões de euros e os 10 milhões de euros.
A associação, que tem associados nos concelhos de Torres Vedras, Peniche e Lourinhã, está a dar apoio a todos os agricultores da região no sentido de fazer o levantamento dos prejuízos e os reportar ao Ministério da Agricultura.