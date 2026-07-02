Prémio Inventor Europeu distingue inovações em saúde, energia, alimentação e reciclagem

"Os vencedores incluem inventores da China, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Suécia e Reino Unido", destacou, apontando ainda que o engenheiro alemão Rainer Marquardt recebeu a distinção de Carreira de Mérito (Lifetime Achievement) "pelo desenvolvimento do Conversor Modular Multinível, um avanço que transformou a transmissão moderna de eletricidade".

Segundo o EPO, na categoria indústria a "cientista alimentar greco-sueca Angeliki Triantafyllou recebeu o prémio pelo desenvolvimento de um processo enzimático patenteado que melhorou o sabor, textura e estabilidade de bebidas à base de aveia".

Já o cientista de origem irlandesa e britânica Sir Adrian Hill recebeu o prémio de investigação pelo desenvolvimento da vacina contra a malária R21/Matrix-M.

Por sua vez, representando os países fora do EPO, os inventores chineses Xie Yinghao e Yu Haijun receberam o prémio pelo desenvolvimento de um processo de reciclagem de baterias, que recupera matérias-primas, reduzindo significativamente o consumo de produtos químicos e as emissões de carbono.

O biólogo e empresário francês Franck Zal foi agraciado com o prémio na categoria PME, pelo desenvolvimento de um transportador universal de oxigénio derivado de um verme marinho.

Por fim, "escolhido por uma combinação de votos do público e do júri, o Prémio do Público deste ano foi atribuído aos inventores chineses Xie Yinghao e Yu Haijun pela sua tecnologia de reciclagem de baterias", lê-se no comunicado.

O prémio foi lançado pelo EPO em 2006.