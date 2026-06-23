Presidente da chinesa JD.com prevê substituição de 700 mil estafetas por robôs

Richard Liu afirmou, durante o fórum de diretores executivos da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), realizado no domingo em Pequim, que a empresa já assinou acordos com cerca de 120 escolas para requalificar os trabalhadores para novas funções, incluindo reparação e manutenção de robôs.

"No futuro, quando os robôs estiverem a entregar encomendas, mais cedo ou mais tarde chegará o dia em que os estafetas deixarão praticamente de ser necessários", afirmou Liu.

O empresário disse não saber quando as entregas robotizadas se tornarão comuns na China, mas sublinhou que a tecnologia deverá melhorar a vida das pessoas e tornar o trabalho "mais interessante", em vez de retirar aos trabalhadores o "direito ao emprego".

As declarações surgem numa altura em que Pequim acelera a aposta na robótica e na inteligência artificial como motores de crescimento económico. O mais recente plano quinquenal chinês, aprovado em março, identifica a robótica como um setor estratégico para a modernização industrial do país.

Segundo a Federação Internacional de Robótica, a China pretende colocar a robótica "no centro do seu sistema industrial moderno", orientando a investigação em inteligência artificial para aplicações físicas com impacto económico direto.

Responsáveis chineses têm procurado tranquilizar os trabalhadores mais vulneráveis.

O ministro dos Recursos Humanos e Segurança Social, Wang Xiaoping, afirmou em março que o Governo está a estudar formas de alargar a cobertura da segurança social aos trabalhadores das plataformas digitais.

Segundo o Centro de Investigação sobre Novas Formas de Emprego da China, o número de trabalhadores temporários ou independentes deverá atingir 320 milhões este ano, face aos 200 milhões registados há cinco anos. Estes trabalhadores representam cerca de 40% do emprego urbano no país.

As preocupações com o impacto da automação surgem num contexto de desaceleração do mercado laboral. A taxa de desemprego jovem na China situou-se em 16,3% em abril, segundo dados oficiais.

A organização Human Rights Watch apelou recentemente às autoridades chinesas para reforçarem a proteção dos trabalhadores das plataformas digitais, após a adoção pela Organização Internacional do Trabalho de uma convenção sobre trabalho digno na economia das plataformas, apoiada por Pequim.

A JD.com é uma das maiores empresas chinesas de comércio eletrónico, concorrendo com a Alibaba e a Meituan. Fundada por Richard Liu, a empresa estreou-se na bolsa Nasdaq em 2014 e mantém uma cotação secundária em Hong Kong.