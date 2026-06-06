Presidente da República felicita ministro das Finanças por designação para BERD

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, foi nomeado vice-presidente do Conselho de Governadores do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) e Lisboa foi escolhida como cidade anfitriã para a reunião da instituição em 2029.

Numa nota divulgada na página oficial da Presidência da República, António José Seguro formulou "votos dos maiores sucessos no exercício destas novas funções".

"Esta nomeação, para o órgão máximo de decisão do BERD, representa um reconhecimento do papel de Portugal nesta instituição e contribui para reforçar a projeção internacional do país, também assinalada pela escolha de Lisboa para acolher a Reunião Anual do BERD em 2029", sublinhou.

Esta reunião costuma juntar líderes políticos, decisores económicos, investidores e representantes institucionais.

Segundo o Ministério das Finanças, a realização deste evento em Portugal representa "uma oportunidade para reforçar" a projeção internacional do país, em áreas como o investimento, financiamento e cooperação económica.

O BERD opera em 38 economias na Europa central, oriental e sudoeste, Estados Bálticos, Cáucaso, Ásia Central, em regiões do Mediterrâneo Meridional e Oriental e em alguns países da África Subsariana.

Portugal é membro fundador do BERD.