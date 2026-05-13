Presidente do Conselho Económico e Social defende que concertação social falhou

O responsável considera que as linhas vermelhas de hoje, levantadas pela UGT, são divergências expectáveis entre parceiros sociais.Defende que, de uma forma ou de outra, a proposta do Governo devia sair reforçada da concertação e recusa que estes nove meses de negociações infrutíferas sejam tempo desperdiçado.Agora, e com uma greve geral no horizonte, o tempo da concertação social já passou.