Economia
Presidente do Conselho Económico e Social defende que concertação social falhou
O presidente do Conselho Económico e Social diz que a concertação social falhou ao não alcançar um acordo sobre a reforma da lei do trabalho. Em entrevista à RTP, Luís Pais Antunes admitiu que a legislação precisa de ser adaptada.
O responsável considera que as linhas vermelhas de hoje, levantadas pela UGT, são divergências expectáveis entre parceiros sociais.
Defende que, de uma forma ou de outra, a proposta do Governo devia sair reforçada da concertação e recusa que estes nove meses de negociações infrutíferas sejam tempo desperdiçado.
Agora, e com uma greve geral no horizonte, o tempo da concertação social já passou.
Defende que, de uma forma ou de outra, a proposta do Governo devia sair reforçada da concertação e recusa que estes nove meses de negociações infrutíferas sejam tempo desperdiçado.
Agora, e com uma greve geral no horizonte, o tempo da concertação social já passou.