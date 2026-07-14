Presidente moçambicano realiza visita oficial de quatro dias a Portugal

Segundo um comunicado da Presidência da República, a deslocação decorre entre 14 e 17 de julho, enquadrando-se no reforço das relações históricas de amizade, solidariedade e cooperação entre Moçambique e Portugal.

Durante a visita, Daniel Chapo manterá encontros de trabalho com o Presidente da República Portuguesa, António José Seguro, e com o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, entre outras entidades portuguesas, visando aprofundar a cooperação bilateral em áreas de interesse comum e consolidar a parceria estratégica entre os dois países.

O chefe de Estado moçambicano participará igualmente, na quarta-feira, na qualidade de convidado de honra, na sessão de abertura da nona edição do EurAfrican Forum, organizada pelo Conselho da Diáspora Portuguesa, sob o lema "África em Ascensão: Prosperidade através da Cooperação Global".

De acordo com a Presidência moçambicana, a intervenção de Daniel Chapo no encontro insere-se nos esforços de promoção do diálogo entre África, Europa e outros parceiros internacionais, em torno de temas relacionados com investimento, desenvolvimento sustentável e integração económica.

No comunicado acrescenta-se que a visita é uma oportunidade para reforçar os laços de cooperação política, económica e empresarial entre Moçambique e Portugal, bem como para divulgar o potencial económico do país junto de investidores e parceiros internacionais.

Na deslocação a Portugal, Daniel Chapo será acompanhado pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria Manuela dos Santos Lucas, pelo ministro dos Transportes e Logística, João Jorge Matlombe, além de quadros da Presidência da República e de outras instituições do Estado.

O Presidente moçambicano afirmou em 09 de dezembro último, no Porto, que Portugal é "parceiro estratégico e privilegiado" do desenvolvimento económico de Moçambique, desafiando os empresários portugueses a investirem no país, recordando as reformas em curso.

"Portugal é indiscutivelmente um parceiro estratégico privilegiado de Moçambique", disse o chefe de Estado, na abertura do Fórum Empresarial Portugal Moçambique, que juntou cerca de 600 empresários dos dois países no Palácio da Bolsa, no Porto, à margem da sexta cimeira bilateral.

A relação entre os dois países, referiu ainda, "não nasceu hoje e também não se esgota nos afetos", sendo "construída em séculos de convivência, consolidada na partilha de uma língua comum, fortalecida por laços humanos e empresariais que atravessam gerações".

"Uma relação que conheceu desafios, mas que soube sempre renovar-se, adaptando-se aos tempos, às necessidades e às ambições em cada etapa da nossa história", afirmou Chapo, realçando que os dois países se entendem "sem tradução".

Insistiu que Portugal é "um parceiro estratégico" para o desenvolvimento de Moçambique, esperando que as empresas portuguesas estejam "na linha da frente das transformações" em curso no país.

Em 09 de março último, o chefe de Estado esteve em Lisboa para participar na cerimónia de investidura do novo Presidente da República de Portugal, António José Seguro.