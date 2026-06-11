"Pressões externas" desafiam projetos de infraestruturas lusófonas em Macau
Um relatório publicado hoje por entidades estatais chinesas alerta que, apesar da resiliência demonstrada em 2026, os países de língua portuguesa enfrentam "fortes pressões externas" que condicionam o ritmo de desenvolvimento das suas infraestruturas.
Os dados constam de um relatório anual que avalia o estado e as perspetivas do desenvolvimento de infraestruturas nos nove países de língua portuguesa e os progressos de Macau na cooperação no âmbito da Iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota" (BRI, na sigla em inglês), publicado hoje durante a abertura do 17.º Fórum e Exposição Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas (17.º IIICF), organizado em Macau.
Segundo o documento, o setor da construção e infraestruturas tem sido afetado por "políticas monetárias divergentes", que aumentam a incerteza nos custos de financiamento, por "ajustes no comércio internacional que alteram a procura de projetos", e por uma "crescente volatilidade geopolítica que eleva os riscos de investimento".
Além disso, a dívida soberana elevada em alguns países e a lentidão das reformas estruturais têm reduzido a eficiência e a atratividade dos mercados locais.
"Com fatores favoráveis e constrangimentos a interagir, a indústria de infraestruturas nos PLP [países de língua portuguesa] manteve-se globalmente estável", assinala o relatório.
O relatório foi elaborado pela Associação Chinesa de Empreiteiros Internacionais - a única organização nacional chinesa dedicada ao setor da construção internacional - e pela seguradora estatal Sinosure.
O estudo mede o desempenho através de quatro dimensões centrais: ambiente de desenvolvimento, procura, dinâmica de investimento e custos, com base em 15 indicadores secundários e 43 indicadores básicos.
Apesar destas pressões, o relatório aponta que o Índice de Desenvolvimento das Infraestruturas (IDI) nestes países se manteve estável em 126 pontos em 2026.
O Brasil reforçou a liderança com 129 pontos, apoiado pelo "Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC)", um plano de investimentos do Governo Federal brasileiro, lançado em 2023, focado em infraestrutura, industrialização e desenvolvimento sustentável, e por reformas fiscais.
"O Novo PAC tem sido plenamente implementado e avançado, libertando uma procura sustentada em setores como energia e transportes", refere o estudo.
"A procura rígida por transportes, energia e serviços públicos manteve-se sólida", assinala o documento, acrescentando que a cooperação prática entre a China e os países lusófonos aprofundou-se, com novos projetos em energia verde e infraestruturas digitais.
Moçambique subiu para o segundo lugar com 118 pontos, beneficiando de projetos energéticos apoiados por instituições financeiras multilaterais, aponta ainda o relatório.
"As vantagens em recursos energéticos impulsionaram a rápida implementação de projetos de eletricidade", assinala-se.
Angola, por sua vez, desceu ligeiramente para 115 pontos, penalizada por "flutuações cambiais, custos de importação crescentes e constrangimentos fiscais". Apesar disso, mantém uma base sólida em setores tradicionais como transportes e construção.
A Guiné Equatorial manteve-se em quarto lugar (113 pontos), Portugal em quinto (111), Timor-Leste em sexto (108), Cabo Verde caiu para sétimo (104), seguido pela Guiné-Bissau (102) e São Tomé e Príncipe (101).
O relatório destaca ainda que Macau tem desempenhado um "papel ativo na financiamento multilateral", apoiando projetos de energia verde, transportes e digitalização nos países lusófonos.