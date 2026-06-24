Prestação Social Única. Montenegro confiante num entendimento com PS e Chega

Com as negociações ainda em curso, Luís Montenegro garantia que o Governo e a AD estavam a fazer "um esforço muito grande" para viabilizar o diploma e apela ao "espírito construtivo" dos dois maiores partidos da oposição.







“O Governo e os grupos parlamentares que o suportam na Assembleia da República estão a fazer um esforço muito grande de aproximação e de diálogo político com os partidos da oposição - em particular com os dois maiores partidos, que são aqueles que têm a possibilidade de viabilizar esta iniciativa", afirmou o primeiro-ministro, quando questionado se estava confiante com o resultado da votação.





Luís Montenegro, pediu hoje aos partidos políticos "sentido de responsabilidade" em prol da viabilização da proposta de criação da Prestação Social Única.











"Estou naturalmente expectante e aquilo que eu posso adiantar é que o Governo e os grupos parlamentares que o suportam na Assembleia da República estão a fazer um esforço muito, muito grande de aproximação e de diálogo político com os partidos da oposição, em particular com os dois maiores partidos que são aqueles que têm a possibilidade de viabilizar esta iniciativa", afirmou Montenegro a partir de Nova Iorque, onde falava aos jornalistas depois de passar pela Missão Permanente de Portugal na ONU.



Sobre o projeto de PSU, o primeiro-ministro defende que "ninguém vai perder com esta formulação".

A PSU é uma iniciativa "muito importante", salientou Montenegro, "para garantir a proteção social das pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade", além de ser "um marco do PRR que devemos cumprir"."Está em cima da mesa com um conjunto de mudanças muito significativas", continuou, referindo tratar-se de uma "congregação numa única prestação de várias prestações sociais hoje difusas".Quanto ao PS e ao Chega, o primeiro-ministro acreditava haver "condições para os dois poderem votar".