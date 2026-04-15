Previsão do Conselho de Finanças Públicas passa de défice a excedente de 0,1% em 2026

Esta revisão em alta, para o mesmo valor antecipado pelo Governo no Orçamento do Estado para 2026, "resulta sobretudo do carry-over` [transferência] positivo de 2025, que melhora o saldo em 0,7 p.p. do PIB", explica o CFP, nas previsões económicas divulgadas hoje.

Segundo o organismo, este efeito é parcialmente anulado pelas medidas de despesa associadas a tempestades e à guerra, mas cujo impacto é "mais do que compensado pela revisão em alta da receita fiscal (+0,5 p.p.), em particular no IVA e no IRS (+0,4 p.p.)".