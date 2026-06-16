Primeira loja física permanente da Shein em Paris vai fechar portas

A chegada da Shein à icónica loja de departamentos BHV, no bairro do Marais, no centro da capital francesa, foi rodeada de controvérsia desde o início, sendo vista como prejudicial aos pequenos negócios tradicionais.

Os proprietários da BHV agora consideram que foi um "erro estratégico", já que fez com que outras marcas deixassem o centro comercial por não se quererem associar à Shein.

A decisão também se aplicará a outras lojas da BHV em diferentes cidades de França, onde a gigante chinesa também abriu lojas.

A marca vai concentrar-se nos seus negócios tradicionais de decoração e mobiliário para casa.

A Shein já tinha tido problemas em França, depois de o Governo francês apresentar uma queixa para tentar suspender as suas atividades `online` após detetar a venda de bonecas sexuais com aparência infantil.