Primeiro de cinco dias de greve greve na EasyJet. Sindicato aponta adesão próxima de 100%

Para esta sexta-feira estavam previstos dez voos de serviços mínimos do Aeroporto Francisco Sá Carneiro e outros dez de Lisboa.Além dos serviços mínimos, só saíram voos "operados pelas chefias", acusou Diana Dias. Entre os quais um do Porto para o Funchal e outro de Lisboa.. A "empresa arranjou soluções para os passageiros", acrescentou.

Esta é a terceira paralisação da EasyJet nos últimos meses. Os tripulantes estão "descontentes" com as propostas apresentadas pela companhia área.



Diana Dias recorda que a empresa parou com as negociações depois de 90 por cento dos trabalhadores terem chumbado as propostas apresentadas e"Não tomámos esta decisão de ânimo leve. Nada do que estamos a pedir é extraordinário, como a empresa diz, não é impraticável. Há dois dias a empresa apresentou lucros trimestrais de 270 milhões de euros. Quando a empresa precisou nós estivemos lá, congelámos os nossos salários e as nossas condições de trabalho. Neste momento é altura de repor o que temos vindo a perder e dar condições mínimas aos trabalhadores em Portugal", rematou a sindicalista do Sindicato de Voo da Aviação Civil.

Por sua vez, o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, Ricardo Penarróias, acusa a EasyJet de "ter um budget para greves mas não para aumentos salariais", avisando ainda que os tripulantes estão dispostos a partir para mais paralisações.