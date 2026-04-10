Primeiro-ministro diz que Governo continuará "à procura de um acordo" na concertação social

O primeiro-ministro assegurou esta sexta-feira que o Governo continuará "à procura de um acordo" na concertação social na revisão da legislação laboral, com o objetivo de tornar a economia portuguesa mais atrativa e competitiva.



Luís Montenegro falava numa conferência que assinala os 150 anos da Caixa Geral de Depósitos, "Encontro Fora da Caixa", e no qual marcou também presença o ex-presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

"Continuaremos, no âmbito da concertação social, à procura de um acordo que possa dar às relações laborais também o espírito de incremento de produtividade e competitividade, que transformem a nossa economia numa economia ainda mais atrativa para o investimento, que deem segurança aos investidores, que deem confiança aos investidores", afirmou.



“Não chega sermos um país fiável, não chega sermos um país estável, temos de ser um país com regras que sejam suficientemente ágeis para que a economia funcione e se apresente com maiores índices de produtividade”, acrescentou.No final do evento, o primeiro-ministro disse aos jornalistas quee lembrou que “o Governo já deu muitas mostras, ao longo deste processo negocial, da sua boa-fé negocial e da sua intenção de aproximação”.“Todos os parceiros sociais o têm reconhecido”, pelo que a expetativa do Executivo “é que isso se possa traduzir numa decisão final de concordância”, afirmou.Montenegro acredita que“Eu acredito que é possível um acordo e que esse acordo é uma base de sustentação de uma proposta que o Parlamento tem liberdade de acolher ou não”, declarou.c/ Lusa