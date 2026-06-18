Primeiro-ministro reafirma "disponibilidade absoluta" do Governo para negociar reforma laboral

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O debate parlamentar está a decorrer esta quinta-feira em Lisboa. E, a partir de Bruxelas onde participa em reuniões do Conselho Europeu, Luís Montenegro reiterou a "disponibilidade absoluta" do Governo para negociar o pacote laboral com os partidos da oposição que admitam viabilizá-lo, numa alusão ao Chega.





"O que é relevante e já foi transmitido pelo Governo é uma disponibilidade absoluta para podermos aprofundar os termos desta reforma com os contributos dos partidos políticos, nomeadamente daqueles que estiverem disponíveis para viabilizar a nossa proposta na Assembleia da República", afirmou em declarações aos jornalistas à chegada à cimeira dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE).



Questionado se o facto de estar a negociar com o Chega sobre este tema não constitui uma mudança de paradigma na política portuguesa, Montenegro respondeu: "Não vejo onde é que está a novidade".



As negociações, segundo o chefe do Governo, com os partidos da oposição "têm estado sempre abertas e, portanto, não é exclusivo deste processo legislativo". Montenegro frisou ainda que também "tem havido disponibilidade para o Chega negociar com o PS".



"Já aconteceu mais vezes o Chega e o PS votarem juntos do que votarem com os outros partidos que suportam o Governo", sublinhou. "Agora, nós tivemos outros processos legislativos onde chegámos a entendimento com o Chega e tivemos outros que chegámos a entendimento com o PS. É assim que vai continuar".



A proposta do Governo de revisão da legislação laboral está a ser hoje discutida no parlamento, com a UGT a assistir e uma concentração da CGTP em `pano de fundo`, estando a votação na generalidade prevista para sexta-feira, sem aprovação garantida.





C/Lusa