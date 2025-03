Foto: Nuno Patrício - RTP

No dia em que a TAP faz 80 anos, o economista, antigo deputado do PSD e antigo secretário de Estado, lembra que o processo de privatização deveria de arrancar já este mês com a divulgação do caderno de encargos, mas espera que a venda de participações da companhia aérea possa acontecer ainda este ano.