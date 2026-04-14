Produção automóvel em Portugal sobe 5% no 1.º trimestre e 32,6% em março diz ACAP

De acordo com a associação setorial, em março de 2026 foram produzidos em Portugal 38.852 veículos automóveis, o que representou um crescimento de 32,6% face ao mês homólogo de 2025.

Do total de automóveis produzidos no acumulado dos primeiros três meses do ano, 67.399 são ligeiros de passageiros (mais 8,2% face ao mesmo trimestre de 2025), 17.357 são ligeiros de mercadorias (menos 4,2%) e 512 são veículos pesados (-39,2%).

Segundo salienta a ACAP, os dados do primeiro trimestre confirmam "a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 98,5% dos veículos fabricados em Portugal tiveram como destino o mercado externo, o que contribuiu de forma positiva para o saldo da balança comercial portuguesa".

No período, a Europa continuou a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em Portugal, com 92,0%, destacando-se Alemanha, (19,5%), Itália (14,6%), Turquia (13,6%) e França (11,4%) no topo do `ranking`.

Em termos de grandes regiões, o mercado africano, liderado pela Tunísia (1,1%), manteve o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal, com 2,8% das exportações. Já a América posicionou-se no terceiro lugar, com 2,4% das exportações de veículos automóveis de fabrico nacional.

Em relação à montagem de pesados, no acumulado de janeiro a março aumentou 6,1% face igual período do ano anterior, com 52 veículos montados, todos eles pesados de passageiros.

Apenas no mês de março, foram montados 17 veículos pesados, um acréscimo de 6,2% face a igual mês do ano de 2025.

A ACAP assinala ainda que no primeiro trimestre foram exportados 88,5% dos veículos montados em Portugal, representando 46 unidades, designadamente para a Alemanha (56,5%) e Inglaterra (43,5%).