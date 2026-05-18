Produção industrial da China cresce 4,1% em abril

O valor ficou abaixo das previsões mais generalizadas dos analistas, que esperavam um avanço em torno de 5,9%.

No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a produção industrial aumentou 5,6%, abaixo dos 6,1% registados no primeiro trimestre.

Dos três grandes setores em que o GNE divide este indicador, o que mais aumentou a produção em abril foi o de produção e fornecimento de eletricidade, aquecimento, gás e água (+5,3%), seguido do setor manufatureiro (+4%) e da indústria mineira (+3,8%).

Entre os setores industriais, a produção de equipamentos informáticos, de comunicações e outros equipamentos eletrónicos cresceu 15,6% em termos homólogos, à frente da indústria automóvel (+9,2%) e da produção de material ferroviário, naval, aeroespacial e outros equipamentos de transporte (+8,2%).

A produção de circuitos integrados aumentou 22,1% em termos homólogos e a de robots industriais 15,1%, enquanto a de veículos de energias renováveis avançou 3,8%, para 1,29 milhões de unidades.

Em contrapartida, a produção de automóveis no conjunto caiu 2,6%, a de aço recuou 1,7%, a de cimento desceu 10,8% e a de células solares fotovoltaicas contraiu 25,6%.

O investimento em ativos fixos, que no primeiro trimestre tinha subido 1,7%, passou a registar uma queda de 1,6% em termos homólogos no acumulado dos quatro primeiros meses do ano.

Como é habitual, os números revelaram um contraste marcado entre a evolução positiva do investimento em infraestruturas (+4,3%) e na manufatura (+1,2%) e o destinado à promoção imobiliária, que caiu 13,7%.

O GNE indicou também que as vendas comerciais de habitação nova, medidas pela área de solo, caíram 10,2% em termos homólogos nos quatro primeiros meses do ano, embora a descida tenha sido moderada em duas décimas face ao registado até março.