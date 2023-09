Produção industrial e desemprego mantêm-se inalterados em agosto no Japão

O Ministério da Economia, Comércio e Indústria japonês apontou para "sinais de uma flutuação indecisa" na produção industrial, cujo índice recuou 3,8% em comparação com agosto de 2022, de acordo com o último relatório.

As indústrias que mais contribuíram para a estabilização da produção industrial japonesa no mês passado foram os produtos petrolíferos e de carvão, as máquinas elétricas, os equipamentos eletrónicos de informação e comunicação e os metais manufaturados.

Pelo contrário, os que registaram as descidas mais significativas foram os veículos automóveis e outros equipamentos de transporte e as indústrias do ferro, aço e metais não ferrosos.

Este mês, a produção industrial do país deverá aumentar 5,8%, uma previsão mais otimista do que a realizada na pesquisa anterior, na qual as empresas previram um aumento de 2,4%, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério junto das empresas japonesas.

Já para outubro, o indicador deverá crescer 3,8%, indicou o estudo mais recente.

Também a taxa de desemprego se manteve em 2,7% em agosto, inalterada face ao mês anterior, avançou o Ministério do Interior e Comunicações japonês.

O número de desempregados no país asiático no mês passado foi de 1,83 milhões, o que representa mais 70 mil pessoas em relação ao ano anterior, ou mais 4% em termos homólogos.

O número de pessoas com trabalho no arquipélago fixou-se em 67,72 milhões em agosto, o que representa mais 170 mil indivíduos, ou mais 0,3% face ao mesmo de 2022.

Na semana passada, o Banco do Japão anunciou que ia por manter as principais medidas da política monetária.