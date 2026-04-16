Produtora de chips TSMC bate recorde de lucros com aumento de 58,3% no primeiro trimestre

O valor superou as previsões dos analistas e marca o nono trimestre consecutivo de crescimento dos lucros, estabelecendo um novo recorde para a tecnológica taiwanesa neste período.

Face ao trimestre anterior (outubro-dezembro de 2025), o lucro líquido aumentou 13,2%.

Apesar de, historicamente, o setor dos semicondutores registar melhores resultados na segunda metade do ano, a forte procura por `chips` avançados para alimentar sistemas operativos de inteligência artificial e computação de alto desempenho tem impulsionado os resultados da empresa, fornecedora de grupos como Apple, Nvidia, AMD e Qualcomm.

A faturação cresceu 35,1% em termos homólogos entre janeiro e março, para 1,13 biliões de dólares taiwaneses (30,70 mil milhões de euros), acima das previsões internas da empresa.

Os `chips` mais avançados, produzidos com tecnologia de três nanómetros, representaram 25% das receitas, enquanto os de cinco e sete nanómetros contribuíram com 36% e 13%, respetivamente.

A margem líquida atingiu 50,5% no primeiro trimestre de 2026, acima dos 48,3% registados no trimestre anterior.

As ações da TSMC fecharam hoje a sessão na Bolsa de Valores de Taipé a subir 0,24%, acumulando uma valorização de 31,55% desde o início do ano, acima do índice geral Taiex, que avançou 26,52% no mesmo período.

Segundo a consultora TrendForce, a TSMC detinha no final do ano passado 70,4% da quota global de mercado na fabricação de semicondutores, à frente da sul-coreana Samsung (7,1%) e da chinesa SMIC (5,2%).

Em janeiro, a empresa anunciou planos para aumentar o investimento para entre 52 e 56 mil milhões de dólares (entre 44,3 e 47,7 mil milhões de euros) este ano, impulsionada pela procura por `chips` para inteligência artificial.