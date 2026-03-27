Programa para o turismo formou 655 migrantes e 328 estão no mercado de trabalho

Segundo Carlos Abade, os migrantes interessados em participar na segunda edição do programa poderão candidatar-se entre 1 e 30 de abril, numa nova plataforma que visa agilizar o processo.

O Programa Integrar para o Turismo foi lançado no final de 2024 e contou com 5.754 candidaturas, a maioria de cidadãos brasileiros, das quais 915 foram validadas, tendo a dispersão geográfica impedido, em alguns casos, o início da formação.