Economia
Programa para o turismo formou 655 migrantes e 328 estão no mercado de trabalho
A primeira edição do Programa Integrar para o Turismo permitiu formar 655 migrantes, dos quais 328 "estão já no mercado de trabalho", disse hoje o presidente do Turismo de Portugal, no lançamento da segunda edição da iniciativa.
Segundo Carlos Abade, os migrantes interessados em participar na segunda edição do programa poderão candidatar-se entre 1 e 30 de abril, numa nova plataforma que visa agilizar o processo.
O Programa Integrar para o Turismo foi lançado no final de 2024 e contou com 5.754 candidaturas, a maioria de cidadãos brasileiros, das quais 915 foram validadas, tendo a dispersão geográfica impedido, em alguns casos, o início da formação.