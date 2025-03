Os apoios do programa Porta 65 ainda não chegaram a famílias com perda de rendimentos. O jornal Público avança que, quase dois anos depois do lançamento do programa, há ainda quem continua à espera deste subsidio.

Mais de 1.400 famílias com perda de rendimentos pediram ajuda para suportar as rendas. Ao Publico, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana justifica o atraso com "constrangimentos técnicos".