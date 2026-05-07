Projeto do IC31 é prioritário para o Governo e avançará como planeado

Numa nota enviada hoje à agência Lusa, o presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, fez uma "avaliação positiva" da reunião institucional com os grupos parlamentares do Partido Popular (PP) e do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), na Assembleia Regional da Junta da Extremadura, em Espanha, realizada na quarta-feira, no âmbito do projeto para a ligação das duas capitais ibéricas por autoestrada.

Esta iniciativa integrou o plano de ação da Aliança Territorial Europeia (ATE) Norte de Extremadura - Beira Baixa, plataforma da qual o município de Castelo Branco é parte integrante e que representa 40 organizações luso-espanholas focadas em congregar esforços políticos para a concretização da ligação rodoviária entre a autoestrada espanhola AEX-1 e o IC31.

O projeto visa garantir a continuidade da via que atualmente termina a cerca de 20 quilómetros da fronteira, estendendo-a por território português até à A23, em Castelo Branco.

Leopoldo Rodrigues revelou que teve recentemente uma reunião de trabalho com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, "da qual resultou a garantia de que o projeto do IC31 é prioritário para o Governo português e avançará conforme planeado".

O presidente do município de Castelo Branco "foi ainda informado da existência de um diálogo técnico e diplomático entre os governos de Portugal e Espanha sobre esta matéria".

A ATE vai também solicitar audiências com os grupos parlamentares portugueses.

Para o dia 20, está agendada uma concentração ibérica na ponte internacional de Monfortinho, em Idanha-a-Nova, para reivindicar a conclusão definitiva da ligação Madrid-Lisboa pela zona norte da Extremadura espanhola.

A comitiva portuguesa presente na Assembleia Regional da Junta da Extremadura incluiu ainda representantes dos municípios de Idanha-a-Nova, Penamacor e Proença-a-Nova.

O principal objetivo da ATE é unir esforços para garantir o início das obras no presente ano, para a conclusão dos 72 quilómetros de autoestrada pendentes entre Castelo Branco e Moraleja, através da construção do IC31, assegurando a ligação por autoestrada Lisboa-Madrid pela Beira Baixa e pelo Norte da Extremadura espanhola.

Esta plataforma defende, para já, a conclusão dos cerca de 72 quilómetros (de um total de 600 quilómetros) de ligação por autoestrada entre Lisboa e Madrid, isto é, a construção do IC31, ligação entre a A23 e a fronteira das Termas de Monfortinho.