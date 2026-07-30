Propostas TAP. Montenegro fala em "valorização acima do expectável"

Propostas TAP. Montenegro fala em "valorização acima do expectável"

O primeiro-ministro diz que as propostas finais para a TAP apontam para uma valorização acima do que era expectável.

RTP /
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Luís Montenegro sublinha que é a primeira vez que o processo de privatização da empresa portuguesa mobiliza as maiores companhias aéreas europeias.

Luís Montenegro defendeu a formação de consórcios e parcerias durante a visita à empresa Bondalti em Estarreja que adquiriu recentemente uma empresa espanhola.

O primeiro-ministro garante que o governo vai avaliar qual das 2 propostas é melhor para a TAP.

Na corrida para comprar 44,9 por cento da companhia estão a Air France-KLM e a Lufthansa.
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