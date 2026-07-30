Economia
Propostas TAP. Montenegro fala em "valorização acima do expectável"
O primeiro-ministro diz que as propostas finais para a TAP apontam para uma valorização acima do que era expectável.
Luís Montenegro defendeu a formação de consórcios e parcerias durante a visita à empresa Bondalti em Estarreja que adquiriu recentemente uma empresa espanhola.
O primeiro-ministro garante que o governo vai avaliar qual das 2 propostas é melhor para a TAP.
Na corrida para comprar 44,9 por cento da companhia estão a Air France-KLM e a Lufthansa.