Propostas TAP. Montenegro fala em "valorização acima do expectável"

Luís Montenegro sublinha que é a primeira vez que o processo de privatização da empresa portuguesa mobiliza as maiores companhias aéreas europeias.



Luís Montenegro defendeu a formação de consórcios e parcerias durante a visita à empresa Bondalti em Estarreja que adquiriu recentemente uma empresa espanhola.



O primeiro-ministro garante que o governo vai avaliar qual das 2 propostas é melhor para a TAP.



Na corrida para comprar 44,9 por cento da companhia estão a Air France-KLM e a Lufthansa.