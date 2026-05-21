Protesto na hotelaria. Sindicato acusa patrões de recusarem negociar aumentos
O sindicato que representa os trabalhadores da hotelaria e restauração do Norte acusa a associação patronal de recusar negociar aumentos salariais, uma posição que considera incompreensível.
A RTP pediu esclarecimentos aos patrões, que negam ter recusado negociar.
Admitem, no entanto, que face ao atual contexto de incerteza e instabilidade não se encontram reunidas condições para continuar um processo negocial centrado exclusivamente em aumentos salariais.
A associação admite, ainda assim, que a porta está aberta caso exista vontade de rever propostas concretas e de um diálogo construtivo.
Esta manhã, trabalhadores e dirigentes sindicais concentraram-se à porta de um hotel no centro do Porto.