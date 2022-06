Prova dos Factos. Novos números de telefone podem vir com dívidas de antigos donos

E se quando obtivesse um novo número de telefone recebesse todas as dívidas do antigo dono? Foi o que aconteceu a uma criança de 11 anos, mas não é caso único. As operadoras podem reciclar os números de telefone ao fim de seis meses, mas este prazo nem sempre é cumprido. Os tribunais não comunicam às operadoras que existem números de telefone em processos judiciais que não podem voltar ao mercado.