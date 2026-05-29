Economia
Proveitos do alojamento turístico crescem 5% e dormidas 1% para 20,7 milhões até abril - INE
Os proveitos totais do alojamento turístico cresceram 5,3% até abril, em termos homólogos, para 1.607 milhões de euros, tendo as dormidas aumentado 1,0% para 20,7 milhões, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).
De acordo com as estatísticas rápidas da atividade turísticas publicadas pelo INE, nos primeiros quatro meses do ano, os proveitos de aposento (apenas referentes às dormidas) subiram 4,6%, somando 1.186,7 milhões de euros.
Considerando apenas o mês de abril, os hóspedes no setor do alojamento turístico aumentaram 2,4% para 2,9 milhões face ao mesmo mês de 2025, enquanto as dormidas subiram 0,6% para 7,2 milhões.