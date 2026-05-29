Proveitos do alojamento turístico crescem 5% e dormidas 1% para 20,7 milhões até abril - INE

De acordo com as estatísticas rápidas da atividade turísticas publicadas pelo INE, nos primeiros quatro meses do ano, os proveitos de aposento (apenas referentes às dormidas) subiram 4,6%, somando 1.186,7 milhões de euros.

Considerando apenas o mês de abril, os hóspedes no setor do alojamento turístico aumentaram 2,4% para 2,9 milhões face ao mesmo mês de 2025, enquanto as dormidas subiram 0,6% para 7,2 milhões.