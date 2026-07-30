Província chinesa de Guangdong emite dívida em Macau no valor de 322 ME

A emissão será "destinada a investidores profissionais, incluirá obrigações verdes, obrigações azuis e obrigações temáticas da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin", especifica a autoridade, através de um comunicado.

Esta é a sexta emissão consecutiva de dívida em yuans realizada pela província de Guangdong em Macau, desde 2021, "demonstrando o apoio contínuo" dos governos chinês e provincial à região semiautónoma, "no sentido de acelerar o desenvolvimento do mercado obrigacionista", bem como de "promover a diversificação adequada da economia de Macau", destaca a AMCM.

"A emissão contínua, em Macau, por parte da Província de Guangdong, de obrigações temáticas da Zona de Cooperação Aprofundada em Hengqin constitui não só uma medida importante para promover um nível mais elevado de cooperação entre Guangdong e Macau e apoiar o aprofundamento do desenvolvimento da integração entre Hengqin e Macau, como também uma manifestação importante do apoio à integração de Macau e à sua participação no contexto geral do desenvolvimento nacional", acrescenta o comunicado.

Por outro lado, a emissão de obrigações verdes e obrigações azuis "contribuirá para enriquecer os produtos financeiros do mercado obrigacionista de Macau, servindo também de ponte para a ligação dos projectos verdes e azuis da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau ao capital do exterior", sublinha ainda a AMCM.