Economia
Conversa Capital
PRR: aumento da inflação "vai criar pressão adicional", avisa Pedro Dominguinhos
O aumento da inflação representa um risco acrescido para a concretização do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).
Imagem e edição de vídeo: Pedro Chitas
Nesta entrevista Pedro Dominguinhos avisa de que há uma probabilidade elevada de ser necessária uma nova reprogramação do PRR.
O presidente da Missão de Acompanhamento anuncia ainda que detetou quatro ou cinco situações que apontavam para indícios de crime.
A entrevista foi conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Joana Almeida, do Jornal de Negócios.