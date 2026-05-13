PRR. Muitos investimentos em estado crítico foram alvo de reprogramação

"Muitos dos investimentos referidos como críticos obedeceram a uma proposta de reprogramação", afirmou o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (CNA-PRR), Pedro Dominguinhos, numa audição parlamentar na Comissão de Economia e Coesão Territorial.

O PRR conta com 37 investimentos em estado preocupante ou crítico, como a habitação a custos acessíveis, segundo o novo relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, divulgado no final de abril.

O sexto relatório de acompanhamento do PRR, que cobre o período entre junho de 2025 e março de 2026, analisou dados relativos a 127 investimentos.

Destes, 21 foram classificados como em estado "preocupante" e 16 em "crítico".

Já 34 estão "alinhados com o planeamento" e 20 receberam a avaliação "necessário acompanhamento".

Por sua vez, 23 investimentos estão concluídos, oito foram retirados e cinco não foram acompanhados.

Em estado crítico aparecem, por exemplo, o parque público de habitação a custos acessíveis, a bolsa nacional de alojamento urgente temporário, a modernização e renovação de áreas hospitalares e equipamentos para hospitais, a rede nacional de cuidados continuados integrados e a rede nacional de cuidados paliativos, os cuidados de saúde primários com mais respostas e a nova geração de equipamentos e respostas sociais, escovas novas ou reabilitadas.

A expansão da rede de metro do Porto Casa da Música-Santo Ovídeo, as unidades de investigação científica, a agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria (polos de inovação) encontram-se também em estado crítico.

Pedro Dominguinhos referiu que entre os investimentos em estado crítico que já foram alvo de reprogramações estão as escolas e os centros de saúde, mas também a área da eficiência energética.

O número de escolas e centros de saúde a estarem concluídos até ao final de agosto baixou em, respetivamente 20 e 92.

Contudo, outros investimentos considerados críticos não foram alvo de uma reprogramação, como a linha rubi do Metro do Porto ou os cuidados continuados, "onde o número de camas concluídas em 31 de agosto será muito inferior às 3.000 definidas".

O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

PE // JNM

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