PRR. Muitos investimentos em estado crítico foram alvo de reprogramação
O presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR esclareceu hoje, em Lisboa, que muitos dos investimentos identificados como em estado crítico já foram alvo de uma reprogramação.
"Muitos dos investimentos referidos como críticos obedeceram a uma proposta de reprogramação", afirmou o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (CNA-PRR), Pedro Dominguinhos, numa audição parlamentar na Comissão de Economia e Coesão Territorial.
O PRR conta com 37 investimentos em estado preocupante ou crítico, como a habitação a custos acessíveis, segundo o novo relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, divulgado no final de abril.
O sexto relatório de acompanhamento do PRR, que cobre o período entre junho de 2025 e março de 2026, analisou dados relativos a 127 investimentos.
Destes, 21 foram classificados como em estado "preocupante" e 16 em "crítico".
Já 34 estão "alinhados com o planeamento" e 20 receberam a avaliação "necessário acompanhamento".
Por sua vez, 23 investimentos estão concluídos, oito foram retirados e cinco não foram acompanhados.
Em estado crítico aparecem, por exemplo, o parque público de habitação a custos acessíveis, a bolsa nacional de alojamento urgente temporário, a modernização e renovação de áreas hospitalares e equipamentos para hospitais, a rede nacional de cuidados continuados integrados e a rede nacional de cuidados paliativos, os cuidados de saúde primários com mais respostas e a nova geração de equipamentos e respostas sociais, escovas novas ou reabilitadas.
A expansão da rede de metro do Porto Casa da Música-Santo Ovídeo, as unidades de investigação científica, a agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria (polos de inovação) encontram-se também em estado crítico.
Pedro Dominguinhos referiu que entre os investimentos em estado crítico que já foram alvo de reprogramações estão as escolas e os centros de saúde, mas também a área da eficiência energética.
O número de escolas e centros de saúde a estarem concluídos até ao final de agosto baixou em, respetivamente 20 e 92.
Contudo, outros investimentos considerados críticos não foram alvo de uma reprogramação, como a linha rubi do Metro do Porto ou os cuidados continuados, "onde o número de camas concluídas em 31 de agosto será muito inferior às 3.000 definidas".
O PRR pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.
Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.
PE // JNM
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