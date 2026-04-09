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PS avisa Governo que "não contará" com socialistas para aprovar reforma laboral no Parlamento

PS avisa Governo que "não contará" com socialistas para aprovar reforma laboral no Parlamento

O deputado socialista Miguel Cabrita acusou o executivo de não ter alterado nenhuma das "traves-mestras" da proposta inicial, apresentada há nove meses.

Lusa /
Foto: Nuno Patrício - RTP

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O deputado socialista Miguel Cabrita avisou hoje o Governo que "não contará" com o PS para aprovar a proposta de reforma laboral, caso esta seja apresentada no parlamento, afirmando que a rejeição da UGT "era expectável".

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, Miguel Cabrita começou por salientar que a rejeição hoje anunciada por parte do Secretariado Nacional da UGT às alterações à legislação laboral apresentadas pelo Governo "só pode surpreender quem não acompanhou o processo negocial".

O socialista acusou o executivo de não ter alterado nenhuma das "traves-mestras" da proposta inicial, apresentada há nove meses, e que a posição dos sindicatos que defendem os direitos dos trabalhadores foi clara desde o início.

Interrogado sobre o que fará o PS caso o Governo escolha apresentar a proposta ao Parlamento mesmo sem acordo na concertação social, Miguel Cabrita deixou claro que, tal como está, o texto não merecerá o apoio dos socialistas.

"Discutir melhorias no mercado de trabalho, o PS não só está disponível como as fez ao longo dos anos. Esta proposta em concreto, [o Governo] com o PS seguramente não contará na Assembleia da República", sublinhou.

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