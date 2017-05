PS, PSD e CDS-PP votaram em conjunto contra projetos de lei sobre contratação coletiva

O Partido Sociaista diz que as regras devem ser definidas pelos parceiros sociais através da Concertação e não no Parlamento através de uma mudança da lei.



Os projetos dos dois partidos de esquerda visavam reforçar a contratação coletiva e repor o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador.



Em 2003, depois da revisão do código do trabalho, as convenções coletivas passaram a poder ser denunciadas pela empresas e a caducar se não existisse acordo com os sindicatos para a renegociação.