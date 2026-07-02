PSD cita Centeno para criticar IVA zero, PS lembra que CDS defendeu a medida

No debate no parlamento, agendado pelo PS, sobre medidas para combater o aumento do custo de vida, a questão do IVA zero para o cabaz alimentar essencial, uma das recomendações que os socialistas inscrevem no seu projeto de resolução, marcou a discussão entre PSD e PS.

"[Mário Centeno] classificou a vossa medida como uma benesse inexplicável e que beneficia sobretudo os mais ricos, dando até o exemplo do queijo pecorino, e que não garante a descida efetiva dos preços. Vindo do professor Mário Centeno, que não é propriamente um amigo do Governo da AD, acho que deveria ser algo que vocês, do PS, deveriam mesmo dar essa atenção", sugeriu o deputado do PSD Almiro Moreira.

De acordo com o deputado social-democrata, os socialistas "não aprenderam nada" e, por isso, o antigo ministro das Finanças dos governos PS e antigo governador do Banco de Portugal "deu uma grande lição" ao PS nas jornadas parlamentares do partido.

"Pediu-vos paciência, alertou-vos que objetivos inalcançáveis criam distorções e aumentam os populismos e deixou-vos um aviso claro que eu tenho de citar aqui: `Devemos resistir até ao limite à tentação de intervir diretamente nos preços porque isso redireciona artificialmente a procura`."

Almiro Moreira perguntou por isso ao PS se consegue "explicar o que para Mário Centeno é inexplicável", querendo saber o porquê da insistência dos socialistas em "repetir medidas populistas caras e pouco eficientes".

Na resposta, o deputado do PS João Torres ironizou e pediu "alguma coordenação do lado dos partidos que suportam o Governo".

"Vou-lhe mostrar aqui uma imagem de um outdoor do CDS-PP. Consigo reconhecer o atual ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, que não apenas defendia o IVA zero, como esse cartaz era acompanhado com a seguinte pergunta: `É básico, não é?`", disse.

João Torres pediu ainda que as palavras de Mário Centeno "não sejam truncadas" e considerou um "desplante que uma bancada parlamentar que já destratou de forma inadmissível o professor Mário Centeno", agora o venha citar numa reunião do grupo parlamentar do Partido Socialista.

"O professor Mário Centeno não colocou em causa a eficácia da medida. E eu tenho aqui o boletim económico de outubro de 2023 do Banco de Portugal, onde aparecem dois gráficos muito relevantes. O primeiro tem a ver com a evolução da inflação dos bens alimentares em Portugal, em Espanha e no resto da Europa, quando foi implementado o IVA zero pelo anterior Governo", disse.