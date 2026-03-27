PSI em baixa com 13 títulos em queda e Jerónimo Martins a cair quase 4%

Cerca das 09:35 em Lisboa, o PSI invertia a tendência da abertura e baixava 1,28% para 8.883,00 pontos, com 13 empresas a descerem e três a subirem de cotação, lideradas pela Mota-Engil, que avançava 2,01% para 4,37 euros.

Às ações da Jerónimo Martins seguiam-se as do BCP, que cediam 2,01% para 0,80 euros, e as da Galp e da EDP Renováveis, que desciam 1,96% para 20,49 euros e 1,94% para 13,17 euros, respetivamente.

Também a descer mais de 1%, as ações da EDP e Sonae desvalorizavam-se 1,43% para 4,35 euros e 1,18% para 1,85 euros.

Mais moderadamente, a Teixeira Duarte e a NOS caíam 0,96% para 0,41 euros e 0,94% para 5,28 euros, bem como a Altri (-0,63% para 4,72 euros), Navigator (-0,55% para 3,28 euros) e Semapa (-0,46% para 21,60 euros).

As outras duas ações que também se desvalorizavam eram as dos CTT (-0,17% para 5,84 euros) e as da Corticeira Amorim (-0,16% para 6,41 euros).

Em sentido contrário, além da Mota-Engil, a Ibersol e a REN subiam 0,93% para 10,90 euros e 0,82% para 3,69 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje mistas, atentas à tensão no Médio Oriente e ao preço do petróleo, após Washington ter alargado novamente o prazo para atacar as centrais elétricas iranianas se Teerão não reabrir o estreito de Ormuz.

O euro mantinha-se estabilizado e recuava 0,03% para 1,1523 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1527 dólares na quinta-feira.

Os mercados mostram cautela apesar de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter ampliado novamente o prazo para negociar com o Irão por mais dez dias, até ao próximo dia 06 de abril.

No sábado, completa-se um mês do início da guerra no Irão e a data para o fim da mesma ainda é muito incerta, o que levou novamente à subida do preço do petróleo.

O preço do petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em maio, subia ao início da manhã de hoje 1,22% para 109,27 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em maio, de referência nos EUA, avançava 0,62%, para 95,12 dólares.

O gás natural para entrega em abril no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, valorizava-se 1,84% para 56,235 euros por megawatt-hora (MWh).

Os futuros dos índices norte-americanos apontam para ganhos de 0,23% para o Nasdaq e de 0,18% para o Dow Jones.

O preço da onça de ouro, historicamente considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza, estava hoje a subir 1,51%, para 4.442,37 dólares, enquanto a onça de prata se valorizava 1,21% para 69,25 dólares.

No mercado de dívida, os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha continuavam a subir significativamente, para 3,101%, contra 3,071% na quinta-feira.