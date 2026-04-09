PSI em máximo desde junho de 2008 e EDP Renováveis lidera ganhos e sobe 1,92%

Cerca das 09:30 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e avançava 0,50% para 9.496,00 pontos, um novo máximo desde junho de 2008, com 10 empresas a subir, cinco a descer e uma a manter a cotação (Sonae em 2,02 euros).

Às ações da EDP Renováveis seguiam-se as da EDP, REN e Ibersol, que avançavam 1,18% para 4,73 euros, 1,17% para 3,88 euros e 1,10% para 11,02 euros.

Também a subir, a Galp, Semapa e CTT valorizavam-se 0,95% para 20,21 euros, 0,66% para 23,00 euros e 0,45% para 6,75 euros.

As outras duas empresas que subiam de cotação eram a Corticeira Amorim (0,30% para 6,70 euros), Navigator (0,23% para 3,46 euros) e BCP (0,02% para 0,91 euros).

Em sentido contrário, a Jerónimo Martins e a Teixeira Duarte desciam 0,86% para 20,82 euros e 0,32% para 0,47 euros, bem como a Altri e a Mota-Engil que cediam ambas 0,20%, para 4,95 euros e para 5,02 euros.

A NOS também baixava, designadamente 0,18% para 5,60 euros.

As principais bolsas europeias abriram hoje sem tendência definida e o petróleo voltou a subir, devido à incerteza criada pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, que ameaçou novas ofensivas no Irão se o cessar-fogo falhar.

O euro subia, 0,02% para 1,1665 dólares, no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1663 dólares na quarta-feira.

O preço do petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em junho, avançava 2,63%, para 97,24 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em junho, de referência nos EUA, subia 3,07%, para 90,44 dólares.

Na quarta-feira, o barril de Brent chegou a cair 16% para 91 dólares, a maior queda desde 09 de março de 2020, quando terminou a sessão a descer 24,10%, e a segunda maior em 35 anos.

E o barril de WTI registou na quarta-feira a maior queda diária desde 2020, de mais de 16% para 94,41 dólares.

O gás natural para entrega em maio no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, avançava 0,57%, para 45,56 euros por megawatt-hora (MWh).

O Presidente dos EUA advertiu na quarta-feira que manterá forças militares estacionadas em torno do Irão até que o acordo alcançado seja plenamente cumprido e ameaçou lançar uma ofensiva "maior e mais forte" em caso de não cumprimento, ao mesmo tempo que assegurou que o estreito de Ormuz continuará aberto e que Teerão não desenvolverá armas nucleares.

Avisou que se o pacto não for respeitado, "começará a batalha, maior, melhor e mais forte do que nunca", embora considerasse esse cenário "muito improvável", e sublinhou que "não haverá armas nucleares" e que o estreito de Ormuz "permanecerá aberto e seguro".

Uma delegação do Irão chega hoje à noite a Islamabad para iniciar negociações com os EUA com base num plano de dez pontos para acabar a guerra, tentando sustentar a via diplomática, apesar das denúncias de violações do cessar-fogo.

Numa mensagem na Truth Social, Trump sublinhou que "todos os navios, aeronaves e pessoal militar dos EUA, juntamente com munições e armamento, permanecerão no Irão e arredores" até que o "acordo real alcançado" seja "integralmente cumprido", insistindo que o desdobramento responde à necessidade de assegurar a estabilidade na região.

Os futuros do Dow Jones e do Nasdaq apontam a esta hora para perdas de 0,24% e 0,23%, respetivamente.

Na agenda do dia, na Europa, destaca-se hoje a produção industrial na Alemanha e em Espanha, a balança comercial portuguesa e alemã.

Nos EUA, hoje será publicado o PIB do último trimestre de 2025, o índice de preços PCE (Personal Consumption Expenditures Price Index) de fevereiro, chave para a próxima decisão de política monetária da Reserva Federal dos EUA (Fed) de 29 de abril, e os pedidos semanais de benefícios de desemprego.

Quanto aos metais preciosos, o preço do ouro cai 0,10%, com a onça a 4.715,11 dólares, e a prata recua 0,21% para 73,96 dólares.