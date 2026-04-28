Economia
PTRR. Seguros para a casa passam a ser obrigatórios
Três meses após a destruição provocada pela tempestade Kristin, o governo anunciou os detalhes do Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR).
O primeiro foi designado de recuperar e prevê cerca de 5,3 mil milhões de euros para fazer face aos prejuízos nos territórios afetados pelas tempestades.
Os pilares proteger, com quase 15 mil milhões de euros, e responder, com mais de 23 mil milhões, destinam-se a mudanças estruturais no país.
Entre as medidas anunciadas, o Governo prometeu novas barragens, reformar a proteção civil e estabelecer a obrigatoriedade de seguro para a casa.
Mas o primeiro-ministro sublinhou que não é possível que o Estado pague tudo a todos a todo o tempo.