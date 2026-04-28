PTRR. Seguros para a casa passam a ser obrigatórios

O plano prevê um investimento total de 22,6 mil milhões de euros até 2034 e assenta em três pilares.



O primeiro foi designado de recuperar e prevê cerca de 5,3 mil milhões de euros para fazer face aos prejuízos nos territórios afetados pelas tempestades.



Os pilares proteger, com quase 15 mil milhões de euros, e responder, com mais de 23 mil milhões, destinam-se a mudanças estruturais no país.



Entre as medidas anunciadas, o Governo prometeu novas barragens, reformar a proteção civil e estabelecer a obrigatoriedade de seguro para a casa.



Mas o primeiro-ministro sublinhou que não é possível que o Estado pague tudo a todos a todo o tempo.