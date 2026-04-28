Economia
PTRR vai ser gerido por uma agência até 2034
O Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência terá quatro grandes fontes de financiamento.
Cerca de 7,6 mil milhões virão de entidades privadas.
Estão ainda previstos cerca de 4,2 mil milhões de euros através de fundos europeus.
A AICEP, a agência para o investimento, e a empresa Águas de Portugal irão assegurar os restantes 2,4 mil milhões de euros.
O primeiro-ministro disse tratar-se de um plano para preparar o país para os grandes riscos e para lidar com os eventos extremos.