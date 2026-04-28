PTRR vai ser gerido por uma agência até 2034

O Estado central e as autarquias vão assegurar cerca de 8,4 mil milhões de euros.



Cerca de 7,6 mil milhões virão de entidades privadas.



Estão ainda previstos cerca de 4,2 mil milhões de euros através de fundos europeus.



A AICEP, a agência para o investimento, e a empresa Águas de Portugal irão assegurar os restantes 2,4 mil milhões de euros.



O primeiro-ministro disse tratar-se de um plano para preparar o país para os grandes riscos e para lidar com os eventos extremos.