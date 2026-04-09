Economia
Quanto custa uma sopa? Em quatro anos o valor quase duplicou
Em quatro anos, fazer uma sopa em casa passou a custar quase o dobro. Ainda assim, continua a ser uma das opções mais acessíveis e presentes na mesa dos portugueses.
Foto: Louis Hansel - Unsplash
Há quatro anos, à data de 5 de janeiro, preparar uma panela de sopa de legumes — com batata, cenoura, cebola, couve e um fio de azeite — custava pouco mais de um euro para quatro pessoas.
À data desta quarta-feira, a mesma receita chega quase aos dois euros. Isto significa que o preço por prato passou de 26 cêntimos para 41 cêntimos. Um aumento que, na prática, representa quase o dobro.
A couve, muitas vezes usada neste prato, é um dos alimentos contemplados no cabaz alimentar e também dos que mais subiu de preço, sobretudo a couve-coração.
Apesar do custo, a sopa continua a ser uma das formas mais acessíveis de garantir uma refeição equilibrada e de aconchegar o estômago a quem mais precisa.
A Porta Solidária serve todos os dias 400 refeições à população necessitada da cidade do Porto. Nas últimas semanas registou um aumento da procura.
Por parte das instituições há o receio de que cheguem menos donativos devido à inflação e ao aumento do custo de vida.