Quase 20% das empresas alemãs que usam IA consideram fácil substituir licenciados

De acordo com os dados, cerca de 15% consideram fácil ou muito fácil substituir trabalhadores experientes por profissionais sem experiência que utilizem sistemas de IA.

A amostra do estudo é de 3.000 empresas, disse fonte oficial do Ifo à Lusa.

"A IA está a transformar o mundo do trabalho e, em algumas áreas, pode até substituir parcialmente qualificações formais e experiência", afirmou a investigadora do Ifo Anna Ruffert.

O estudo indicou ainda que 54,5% das empresas inquiridas já utilizam IA nos seus processos empresariais.

O setor do comércio apresenta a maior proporção de empresas que consideram possível substituir trabalhadores com formação superior através do recurso à IA, com 28,6% das respostas.

Seguem-se os prestadores de serviços, com 19,7%, a indústria transformadora, com 14,6%, e a construção, com 9,3%.

Segundo o instituto, os resultados são idênticos independentemente da dimensão das empresas.

Já a substituição da experiência profissional por trabalhadores inexperientes apoiados por IA é vista como mais difícil.

Ainda assim, 22,9% das empresas do comércio consideram essa substituição fácil ou muito fácil, percentagem que desce para 14,5% nos serviços, 12,6% na indústria transformadora e 7,7% na construção.

Apesar destes resultados, a maioria das empresas continua a considerar limitada a capacidade da IA para substituir trabalhadores qualificados.

Mais de metade (55,4%) das empresas que utilizam IA afirmam que é difícil ou impossível substituir um trabalhador com formação superior ou técnica por pessoal menos qualificado apoiado por esta tecnologia.

Quando está em causa a substituição de trabalhadores experientes por profissionais sem experiência que utilizam IA, essa percentagem sobe para 62,7%, segundo o estudo.