Quase 20% das empresas alemãs que usam IA consideram fácil substituir licenciados
Quase 20% das empresas alemãs que já utilizam Inteligência Artificial (IA) consideram fácil ou muito fácil substituir trabalhadores com formação superior por funcionários sem grau académico apoiados por ferramentas de IA, revelou um estudo divulgado pelo instituto económico Ifo.
De acordo com os dados, cerca de 15% consideram fácil ou muito fácil substituir trabalhadores experientes por profissionais sem experiência que utilizem sistemas de IA.
A amostra do estudo é de 3.000 empresas, disse fonte oficial do Ifo à Lusa.
"A IA está a transformar o mundo do trabalho e, em algumas áreas, pode até substituir parcialmente qualificações formais e experiência", afirmou a investigadora do Ifo Anna Ruffert.
O estudo indicou ainda que 54,5% das empresas inquiridas já utilizam IA nos seus processos empresariais.
O setor do comércio apresenta a maior proporção de empresas que consideram possível substituir trabalhadores com formação superior através do recurso à IA, com 28,6% das respostas.
Seguem-se os prestadores de serviços, com 19,7%, a indústria transformadora, com 14,6%, e a construção, com 9,3%.
Segundo o instituto, os resultados são idênticos independentemente da dimensão das empresas.
Já a substituição da experiência profissional por trabalhadores inexperientes apoiados por IA é vista como mais difícil.
Ainda assim, 22,9% das empresas do comércio consideram essa substituição fácil ou muito fácil, percentagem que desce para 14,5% nos serviços, 12,6% na indústria transformadora e 7,7% na construção.
Apesar destes resultados, a maioria das empresas continua a considerar limitada a capacidade da IA para substituir trabalhadores qualificados.
Mais de metade (55,4%) das empresas que utilizam IA afirmam que é difícil ou impossível substituir um trabalhador com formação superior ou técnica por pessoal menos qualificado apoiado por esta tecnologia.
Quando está em causa a substituição de trabalhadores experientes por profissionais sem experiência que utilizam IA, essa percentagem sobe para 62,7%, segundo o estudo.