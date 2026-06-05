Quase 24 milhões de euros de indemnizações por danos em habitações pagos na região Centro

Num ponto de situação feito hoje, a CCDR referiu que há 6.237 candidaturas com indemnizações pagas, num valor total de 23.716.666,95 euros.

No total, foram apresentadas 25.728 candidaturas na região Centro, das quais 9.240 (35,9%) já estão decididas. Há ainda 14.168 em análise em 73 municípios e 2.320 na CCDR.

O presidente da CCDR Centro, José Ribau Esteves, aludiu ao "empenho da equipa de trabalho institucional que tem vindo a concretizar respostas com a devida qualidade e num tempo curto face à quantidade de processos e à complexidade da tarefa".

Comparando com o tratamento de danos de calamidades em anos anteriores, Ribau Esteves frisou a "menor quantidade de tempo utilizada entre a data dos danos causados (epicentro a 28 de janeiro), a disponibilização de verba pelo Governo para fazer os pagamentos, o período de apresentação de candidaturas (até 07 de abril) e as respostas com decisões e pagamentos aos beneficiários".

Segundo a CCDR, dos 73 municípios com candidaturas apresentadas, há oito em que todas já foram decididas e dez em que mais de 90% estão nessa situação.

Os municípios que têm menos de 25% das candidaturas decididas são 24.

Leiria é aquele que apresentou mais candidaturas, um total de 10.808, estando decididas 3.721 (34,4%). Seguem-se Marinha Grande (3.365 apresentadas e 243 decididas), Pombal (2.482 apresentadas e 1.318 decididas), Sertã (972 apresentadas e 373 decididas), Ansião (878 apresentadas e 475 decididas) e Coimbra (647 apresentadas e 110 decididas).

Estes seis municípios apresentaram 19.152 candidaturas, que correspondem a 74,4% das 25.729 totais da região Centro. Das 9.240 das candidaturas decididas, 6.240 (67,5%) são destes municípios.

"Entramos em junho de 2026, o mês que se definiu por acordo entre as entidades gestoras como o último para terminar tão importante tarefa, sendo pertinente prestar informação pública com um ponto de situação, apresentando dados respeitantes ao acumulado até ao dia 31 de maio (inclusive)", explicou Ribau Esteves.

A CCDR Centro prometeu fazer nova atualização com dados de 10 e de 20 de junho.