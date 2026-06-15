Quase 29 milhões de euros de indemnizações por danos em habitações pagos na região Centro

Num ponto de situação baseado em dados referentes a quarta-feira, a CCDR referiu que há 7.272 candidaturas com indemnizações pagas, num valor total de 28.784.734,12 euros.

Este montante representa mais cinco milhões de euros comparativamente ao último balanço, feito no dia 05, quando se registavam 6.237 candidaturas com indemnizações pagas, num valor de 23.716.666,95 euros.

No total, foram apresentadas 25.723 candidaturas na região Centro, das quais 10.752 (41,8%) já estão decididas. Há ainda 12.062 em análise em 73 municípios e 2.909 na CCDR, ou seja, menos 2.106 no primeiro caso e mais 589 no segundo.

Segundo a CCDR, dos 73 municípios com candidaturas apresentadas, há nove em que todas já foram decididas (mais um do que no último balanço) e doze em que mais de 90% estão nessa situação (mais dois).

Os municípios que têm menos de 25% das candidaturas decididas são 13, ou seja, menos 11 do que anteriormente.

Leiria é aquele que apresentou mais candidaturas, um total de 10.806, estando decididas 4.272 (39,5%). Seguem-se Marinha Grande (3.365 apresentadas e 272 decididas), Pombal (2.482 apresentadas e 1.571 decididas), Sertã (972 apresentadas e 440 decididas), Ansião (878 apresentadas e 542 decididas) e Coimbra (647 apresentadas e 242 decididas).

Estes seis municípios apresentaram 19.150 candidaturas, que correspondem a 74,4% das 25.723 totais da região Centro. Das 10.752 candidaturas decididas, 7.339 (68,3%) são destes municípios.

A CCDR Centro prometeu fazer nova atualização com dados dos dias 20 e 30.