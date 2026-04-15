Economia
Quatro comboios parados na linha do norte por avaria na sinalização da via férrea
Quatro comboios estão parados na linha do norte, por avaria na sinalização da via e o problema ainda está em resolução, segundo confirmou à Lusa o operador da linha de atendimento da CP.
"Há uma avaria na sinalização da via férrea, pelo que não é permitida a circulação de comboios", afirmou à Lusa o operador de serviço.
Estes comboios partiram da Estação de Santa Apolónia em Lisboa e tinha como destino o Entroncamento e Tomar, mas encontram-se parados.
"A indicação que temos é que o problema ainda está em resolução", adiantou
Segundo informações de pessoas no local, pelo menos um dos comboios está parado há cerca de uma hora, na zona de Santana, Cartaxo.
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