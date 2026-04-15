Quatro comboios parados na linha do norte por avaria na sinalização da via férrea

Quatro comboios parados na linha do norte por avaria na sinalização da via férrea

Quatro comboios estão parados na linha do norte, por avaria na sinalização da via e o problema ainda está em resolução, segundo confirmou à Lusa o operador da linha de atendimento da CP.

Lusa /
António Pedro Santos - Lusa

VER MAIS

"Há uma avaria na sinalização da via férrea, pelo que não é permitida a circulação de comboios", afirmou à Lusa o operador de serviço.

Estes comboios partiram da Estação de Santa Apolónia em Lisboa e tinha como destino o Entroncamento e Tomar, mas encontram-se parados.

"A indicação que temos é que o problema ainda está em resolução", adiantou

Segundo informações de pessoas no local, pelo menos um dos comboios está parado há cerca de uma hora, na zona de Santana, Cartaxo.

 

Tópicos
PUB
PUB