Quatro comboios parados na linha do norte por avaria na sinalização da via férrea

"Há uma avaria na sinalização da via férrea, pelo que não é permitida a circulação de comboios", afirmou à Lusa o operador de serviço.

Estes comboios partiram da Estação de Santa Apolónia em Lisboa e tinha como destino o Entroncamento e Tomar, mas encontram-se parados.

"A indicação que temos é que o problema ainda está em resolução", adiantou

Segundo informações de pessoas no local, pelo menos um dos comboios está parado há cerca de uma hora, na zona de Santana, Cartaxo.