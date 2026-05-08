Queda nas exportações agrava défice da balança comercial de Moçambique em 2025

De acordo com o relatório anual da Balança de Pagamentos, o saldo deficitário da conta de bens representa um agravamento anual de 632,8 milhões de dólares (745 milhões de euros), "explicado pelo efeito da redução das exportações", que caíram 32,3% em 2025, para 7.794 milhões de dólares (6.619 milhões de euros).

Influenciou essa quebra a queda das exportações dos Grandes Projetos, sobretudo da área extrativa, em 7,1%, "num contexto em que as exportações da economia tradicional aumentaram em 1,4%", lê-se no documento.

Por outro lado, as importações de bens aumentaram 35,6%, para 8.591 milhões de dólares (7.295 milhões de euros).

O comportamento das importações foi sustentado, sobretudo pela compra de bens intermédios e de consumo, com destaque para combustíveis, maquinaria, produtos alimentares e equipamentos industriais, segundo o relatório.

A Índia manteve-se como o principal destino das exportações moçambicanas, absorvendo cerca de 20% do total, enquanto a África do Sul continuou a liderar como principal origem das importações, representando mais de um quarto das compras externas a Moçambique em 2025.

O agravamento do défice comercial ocorre num contexto mais amplo de deterioração da conta corrente, que cresceu 27,6%, para quase 3.181 milhões de dólares (2.700 milhões de euros), equivalente a 13,2% do Produto Interno Bruto (PIB), aumentando a pressão sobre as necessidades de financiamento externo do país.