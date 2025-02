Quinze por cento dos trabalhadores por conta própria em dependência económica em 2024

"Do total de 736,8 mil trabalhadores por conta própria em 2024, 15,0% (110,8 mil; mais 2,3 pontos percentuais do que em 2023) tiveram um cliente que representou 75% ou mais do rendimento da sua atividade (após deduzidos os impostos), um indicador de dependência económica", apontam as Estatísticas do Emprego Anuais do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Daquele mesmo total de trabalhadores, 11,4% (84,2 mil; menos 0,9 pontos percentuais do que em 2023) indicaram que são os clientes quem estabelece o seu horário de trabalho, um indicador de dependência organizacional.

Conjugando estes dois tipos de dependência, o INE diz ter identificado 2,1% (15,6 mil; mais 0,2 pontos percentuais) de trabalhadores por conta própria simultaneamente em dependência económica e organizacional.