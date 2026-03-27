RDCongo e China assinam acordo de cooperação no cobiçado setor mineiro

O acordo estabelece um "quadro de cooperação estruturado baseado na consulta contínua, no respeito pelo quadro jurídico e normativo congolês, na proteção dos investimentos e na promoção do processamento local dos recursos naturais", afirmou o Governo deste país africano num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

"As partes acordaram também estabelecer um mecanismo de diálogo e acompanhamento para acompanhar a execução dos projetos, em particular no que diz respeito ao cumprimento normativo, num ambiente de investimento estável, transparente e seguro", acrescenta-se ainda no documento.

O acordo foi assinado na quinta-feira em Pequim pelo ministro das Minas da RDCongo, Louis Watum Kabamba, e pelo ministro dos Recursos Naturais do gigante asiático, Guan Zhi`ou, cujo país já detém um amplo controlo do setor mineiro congolês.

Com este documento, afirmou o Executivo congolês, a RDCongo "reafirma o seu compromisso de construir um setor mineiro moderno, responsável e gerador de valor, plenamente integrado nas dinâmicas económicas mundiais, ao serviço da sua industrialização, da sua soberania económica e do bem-estar sustentável da sua população".

O acordo foi assinado num contexto de tensão geopolítica e de concorrência global pelo acesso aos minerais africanos, especialmente congoleses, como o cobalto, fundamental para a indústria tecnológica de fabrico de telemóveis.

Em dezembro, os Estados Unidos patrocinaram a assinatura, em Washington, de um acordo de paz entre a RDCongo e o vizinho Ruanda, país que apoia o poderoso grupo rebelde Movimento 23 de Março (M23) nos seus combates no leste congolês.

Este acordo de paz inclui também uma componente económica, ao conceder aos EUA acesso preferencial a minerais estratégicos da região.

Outro exemplo da competição entre os EUA e a China em África é o Corredor do Lobito, uma ferrovia que ligará o Atlântico às minas da RDCongo e da Zâmbia através de Angola e com a qual o Ocidente procura ganhar terreno a Pequim no abastecimento de minerais africanos.

A China, no entanto, tem apoiado a construção de numerosas infraestruturas através da Nova Rota da Seda, uma iniciativa adotada em 2013 como projeto emblemático da política externa do Presidente chinês, Xi Jinping, para além de ser um dos principais credores do continente.