Receita de Angola com venda de petróleo cresce 54,71% no 2.º trimestre

Os dados foram divulgados pelo secretário de Estado para os Recursos Minerais de Angola, Jânio Correa Victor, na apresentação do balanço relativo ao mercado de petróleo e gás no segundo trimestre de 2026.

Esta subida resulta "da alta dos preços no mercado internacional", enfatizou o responsável angolano.

De acordo com o relatório, o preço médio do Brent no período em análise foi de 103,849 dólares por barril, representando um aumento de 28% comparativamente ao trimestre anterior e de 52,98% relativamente ao período homólogo de 2025.

"Em termos de comercialização, durante o mesmo período, Angola exportou cerca de 88,12 milhões de barris de petróleo bruto, avaliados em aproximadamente 8,91 mil milhões de dólares americanos, correspondente ao preço médio ponderado de 101,087 dólares por barril", enfatizou Jânio Correa Victor.

O volume exportado representa um aumento de 2,22% face ao 1.° trimestre deste ano, e de 3,85% em relação ao período homólogo de 2025.

A China manteve-se como o principal destino das exportações angolanas, absorvendo 51,67% do total, seguindo-se a Índia com 12,20%, a Espanha com 5,45% e a Indonésia com 5,08%,

Portugal recebeu 0,85% das exportações do petróleo angolano.

Relativamente ao gás natural, as exportações realizadas no período em análise totalizaram cerca de 1,52 milhões de toneladas métricas, com destaque para o gás natural liquefeito (LNG), que representou 87% do total.

Estes resultados, comparativamente ao segundo trimestre de 2025, demonstraram um aumento de 10,74% no volume de gás natural exportado.