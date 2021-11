Receitas da Altice Portugal aumentam 8,1% até setembro para 1.689,2 ME

"As receitas mantiveram a rota de crescimento, num contexto de retoma pós-pandémica", refere a empresa liderada por Alexandre Fonseca, em comunicado.

No terceiro trimestre, as receitas totalizaram 589,4 milhões de euros, um aumento de 8,9%, e no acumulado dos nove primeiros meses do ano atingiu 1.689,2 milhões de euros, mais 8,1%, em termos homólogos.

"Apesar do atraso no leilão do 5G, por responsabilidade exclusiva da Anacom e da contínua deterioração do ambiente regulatório, a Altice Portugal mantém-se fiel aos compromissos de transformação digital e de identificação de soluções que coloquem os seus clientes na melhor posição para o sucesso, aliada a uma qualidade de serviço ímpar, num contexto social e económico ainda a recompor-se dos efeitos pandémicos", adianta o grpo.

"As receitas, além do crescimento homólogo, apresentaram um aumento de 7% face ao trimestre anterior (589,4 milhões de euros no 3.º trimestre de 2021 comparado com 550,7 milhões de euros no 2.º trimestre), proveniente da performance demonstrada por todos os segmentos", argumenta a empresa.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceu 2,3% no terceiro trimestre, face a igual período de 2020, para 221,8 milhões de euros.

Nos nove meses do ano, o EBITDA evoluiu 1,7% para 639,1 milhões de euros, "reforçando a clara liderança de mercado e demonstrando uma sólida performance baseada no crescimento contínuo da base de clientes, num leque de produtos e serviços tecnologicamente avançados, diversificados e adaptados às necessidades do mercado e na execução do Plano Integrado de Reorganização", refere a Altice Portugal.

De acordo com a dona da Meo, o EBITDA cresceu 4,1% face ao trimestre anterior.

Relativamente ao investimento, este atingiu 109,7 milhões de euros no terceiro trimestre e 338,1 milhões de euros no acumulado do ano, "refletindo a contínua expansão da cobertura de fibra ótica e reforço da rede móvel".

A dona da Meo "adicionou mais de 100 mil casas no terceiro trimestre" e "mais 308 mil nos primeiros nove meses do ano", atingindo no final de setembro 5,9 milhões de casas passadas em Portugal.

Por segmentos, na área do consumo as receitas cresceram 3,4% no terceiro trimestre, em termos homólogos, para 314,6 milhões de euros, e face ao trimestre anterior subiram 3,6%.

"A base de clientes continuou a crescer, tanto no negócio fixo como no móvel, suportada por níveis historicamente baixos de `churn`, aliados à manutenção da sólida performance de angariação, promovida também pela convergência e tecnologia fibra, que permitiu adicionar clientes mais valiosos e com maior vida útil", salienta a Altice Portugal.

As adições líquidas de clientes únicos "foram positivas pelo décimo sexto trimestre consecutivo".

Nos serviços empresariais (B2B, `Wholesale e restantes unidades de negócio), as receitas atingiram 274,8 milhões de euros no terceiro trimestre do ano, "traduzindo-se numa variação homóloga de 16,1% quando comparado com o total de 236,7 milhões de euros registados no mesmo período do ano anterior".

Relativamente ao trimestre anterior, "registou um crescimento de 11,3%", com o grupo a destacar que "o desempenho dos serviços empresariais também foi beneficiado pela reconquista de importantes clientes empresariais de grande dimensão em vários setores, bem como pela recuperação das receitas de `roaming` face ao terceiro trimestre de 2020, embora a contribuição absoluta tenha sido inferior à do terceiro trimestre de 2019".