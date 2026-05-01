Receitas do jogo em Macau em abril com valor mais baixo dos últimos sete meses

Os casinos arrecadaram 19,9 mil milhões de patacas (2,1 mil milhões de euros) em abril, contra 22,6 mil milhões de patacas (2,4 mil milhões de euros) no mês anterior, de acordo com dados da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

Trata-se do valor mais baixo desde setembro de 2025, quando as receitas dos casinos totalizaram 18,3 mil milhões de patacas (1,93 mil milhões de euros).

No entanto, em termos homólogos, as receitas cresceram 5,5% - em abril do ano passado, tinham alcançado 18,9 mil milhões de patacas (1,99 mil milhões de euros).

Em termos de receita bruta acumulada, os primeiros quatro meses deste ano registaram uma subida de 12,1% em relação ao ano anterior, com um total de 85,8 mil milhões de patacas (9,1 mil milhões de euros) contra 76,5 mil milhões de patacas (cerca de 8,1 mil milhões de euros) entre janeiro e abril de 2025.

Macau fechou o ano passado com receitas totais de 247,4 mil milhões de patacas (cerca de 26,15 mil milhões de euros), mais 9,1% do que no ano anterior (226,8 mil milhões de patacas ou 24 mil milhões de euros).

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, em dezembro de 2023, o contrato de concessão para os dez anos seguintes e que entrou em vigor a 01 de janeiro de 2024.