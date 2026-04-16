Receitas do jogo VIP na capital mundial dos casinos sobem 35% até março

O chamado jogo bacará VIP atingiu receitas de 19,8 mil milhões de patacas (2,06 mil milhões de euros) entre janeiro e março, divulgou a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) da região semiautónoma chinesa.

As receitas das grandes apostas já tinham crescido 24,1% em 2025, embora continuem longe dos picos históricos atingidos antes da pandemia da covid-19.

Em 2019, o bacará para este segmento representava 46,2% das receitas totais dos casinos. Mas no primeiro trimestre de 2025 ficou-se por uma fatia de 29,7%.

As grandes apostas foram afetadas pela detenção do líder da maior empresa angariadora de apostas VIP do mundo, em novembro de 2021.

O antigo diretor executivo da Suncity Alvin Chau Cheok Wa foi condenado, em janeiro de 2023, a 18 anos de prisão, num caso que fez cair de 85 para 18 o número de licenças de promotores de jogo emitidas em Macau.

De acordo com dados da DICJ, o número de licenças tem vindo a recuperar e atingiu 31 no final de março. Ainda assim, permanece aquém do limite máximo fixado pelo Governo, que é de 50.

Também as receitas do jogo mais popular em Macau, o bacará no chamado mercado de massas, aumentaram 6,6% no primeiro trimestre, em comparação com igual período de 2025, para 36,6 mil milhões de patacas (3,85 mil milhões de euros).

O bacará de massas representou 55,5% do total das receitas dos casinos no território entre janeiro e março, sendo de longe o jogo de fortuna e azar mais procurado pelos apostadores chineses.

As receitas das máquinas eletrónicas de jogos aumentaram 21,7% em comparação com igual período de 2025, para 3,98 mil milhões de patacas (419,4 milhões de euros).

Macau é a capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias - MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM - com contratos até 2034.

Nos primeiros três meses do ano, os casinos de Macau registaram receitas totais de 65,9 mil milhões de patacas (7,45 mil milhões de euros), um aumento de 14,3% em comparação com o mesmo período de 2025.

No orçamento para 2026, aprovado em novembro, o Governo de Macau previu que as receitas brutas dos casinos aumentem 3,5%, atingindo 236 mil milhões de patacas (26,7 mil milhões de euros).

Na quarta-feira, a Associação Económica de Macau disse que o Produto Interno Bruto (PIB) da região deverá ter crescido 10% no primeiro trimestre de 2026, em comparação com igual período do ano passado.

"A macroeconomia teve um arranque forte", afirmou a associação, impulsionada por um "desempenho robusto" das indústrias do turismo, lazer e finanças, incluindo o "ímpeto ascendente" dos casinos.