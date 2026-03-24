Reforma laboral. Governo volta a encontrar-se com UGT e confederações patronais

O encontro ocorre depois de um período de rutura nas negociações, que foram retomadas na semana passada após um apelo do Presidente da República.



Apesar de não terem sido revelados detalhes concretos, a ministra Maria do Rosário Ramalho confirmou que a proposta atual é muito diferente da inicial e que existem aproximações entre as partes.



Tanto a UGT como os patrões admitem agora uma "atitude diferente" e maior disponibilidade para fechar o entendimento em sede de Concertação Social.